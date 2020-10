Domingo singt nach fast einem halben Jahrhundert wieder in Florenz

Domingo zeigte sich über sein Comeback in Florenz erfreut. "Es war eine schwierige Zeit, doch ich habe stets die Unterstützung des Publikums gespürt", sagte der Spanier. Im August war der Tenor bereits in der Arena von Verona aufgetreten und im September an der Wiener Staatsoper im "Simon Boccanegra".

Das Florentiner Theater fiebert weiteren hochkarätigen Konzerten entgegen. Auch Mezzosopranistin Cecilia Bartoli, Leiterin der Salzburger Pfingstfestspiele, tritt am 8. Oktober wieder bei einem Konzert in Florenz auf. Geplant ist eine "Hommage an Farinelli" im Theater "Maggio musicale fiorentino". Damit singt Bartoli nach 28 Jahren wieder in der toskanischen Hauptstadt. Das Konzert ist Teil einer Tournee, die Bartoli in den Wiener Musikverein (4. Oktober), nach Versailles (10. Oktober) und Toulouse (13. Oktober) führen wird. Die gebürtige Römerin wird Arien von Händel, Hasse, Telemann und Vivaldi singen.