Doku über Marko Feingold: Ein „richtiges Praterkind“ in der Leopoldstadt

„Ich bin heute 105 Jahre alt und immer noch am Leben“, sagt Marko Feingold und schaut in die Kamera. Seine Existenz ist tatsächlich ein wahres Wunder, denn Feingold hat vier Konzentrationslager über eine Zeitspanne von sechs Jahren überlebt: „Wahrscheinlich hält mich der Zorn so am Leben.“

Kurz nach diesen Aufnahmen starb Marko Feingold am 19. September 2019 in Salzburg; mit 106 Jahren war er der zuletzt älteste Holocaust-Überlebende Österreichs und erinnerte Zeit seines Lebens an die Verbrechen des Nationalsozialismus.

Das Porträt „Marko Feingold – Ein jüdisches Leben“ (ab Freitag im Kino) legt beredtes Zeugnis davon ab.