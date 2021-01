Doku über Holocaust-Trauma: Erzogen, um zu überleben

Die Doku „Geboren in Auschwitz“, (heute, Mittwoch, 23.05 Uhr auf Arte) ist ein aufwühlendes Generationenporträt der ungarischen Filmemacher Eszter Cseke und András Takács. Dramatisch zeichnet es die Auswirkungen der jüdischen Massenvernichtung bis in die dritte Generation von Holocaust-Überlebenden nach – und eröffnet ein weites Feld an Spannungspotenzial. Zwischen der „Survivor“-Generation und ihren Nachkommen – Kindern und Enkeln – wird die Erfahrung der Schoah häufig zum Konflikt.

„Ich wurde dazu erzogen, ein ‚Survivor‘ zu sein und immer und überall überleben zu können“, erzählt Kati Orosz-Klein über ihre Kindheit als Tochter einer Holocaust-Überlebenden: „Ich habe keine glückliche Erinnerung daran.“

Erzogen werden, um zu überleben, hieß beispielsweise, bereits im Alter von drei Jahren alleine einkaufen gehen zu müssen und mit zehn die Stadt und ihre öffentlichen Verkehrsmittel zu beherrschen. Es bedeutete auch, möglichst keine Gefühle zu zeigen, weil Gefühle als Schwäche ausgelegt wurden. Und wer schwach ist, kann nicht überleben.

„Der Holocaust war immer präsent“, erinnert sich Kati Orosz-Klein. In der Nacht wurde sie in Albträumen von Bildern eines Krieges gequält, den sie selbst gar nicht erlebt hatte. Zudem sei sie von ständigen Schuldgefühlen geplagt gewesen, die ihr einredeten: „Du darfst nichts genießen, weil es den Holocaust gab.“