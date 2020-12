Doku über Francesco Totti: Liebespfeile für das Volk

Kein Totti, keine Tore. So einfach war die Regel. Spielte der „König“, der „Pupone“, der große Bub, nicht, war die AS Roma oft nur halb so stark am Spielfeld, das Francesco Totti, geboren 1976 im römischen Arbeiterviertel San Giovanni, in seinem Leben lange Zeit nur zum Schlafen, aufs Klo gehen, Essen und Liebemachen verlassen hat. Apropos Liebemachen: Francesco Totti ist zwar glücklich verheiratet, aber er wollte immer nur das eine – Fußball spielen.

Und das tat er über 25 Jahre so gut wie kaum ein anderer. Wer das vergessen hat, sollte sich „Mein Name ist Francesco Totti“ von Alex Infascelli ansehen. Es ist die Geschichte über den italienischen Ausnahmefußballer – erzählt von Totti selbst. Es ist ein Selbstporträt mit privaten Bildern aus der Kindheit, mit Höhepunkten am Rasen, wunderschönen Toren, Jubelszenen, Triumphen. Aber auch Verletzungen, Kränkungen und Niederlagen. Einfach so, wie es das Schicksal, der liebe Gott eben wollte, wie Totti in der Doku stets betont.