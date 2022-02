Doku über Extremalpinist Marc-André Leclerc: Solo in Eis und Schnee

Auch Brette Harrington, langjährige Freundin des Verunglückten, die in der Doku ebenfalls öfters zu Wort kommt, bestätigt das Glück dieser Erfahrung: „Ich komme gerade von einer Alpintour zurück“, so Harrington im Interview: „Die Natur, die so viel größer und mächtiger ist als ich, vermittelt mir das Gefühl, lebendig zu sein. Es gibt mir eine neue Perspektive darauf, was wirklich wichtig ist im Leben.“ Nach dem Tod von Marc-André Leclerc, mit dem sie ausgedehnte Klettertouren unternommen hatte, sei sie „immer weiter geklettert. Ich wollte nichts anderes tun als Klettern. Das ist bis heute so.“ Auch habe sie viel mehr über den Tod nachgedacht: „Ich habe das Gefühl, es könnte jederzeit alles zu Ende sein. Egal, was ich tue.“