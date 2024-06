Doku über Cyndi Lauper: Bis die Stimme ausfällt

Regisseurin Alison Ellwood griff den markigen Richtspruch auf und machte „Let the Canary Sing“ (abrufbar auf Paramount+) zum Titel ihrer temperamentvollen, von kritischen Blicken aber weitgehend ungetrübten Doku über die berühmte Sängerin. Auch wer so gut wie nichts über Cyndi Lauper weiß, kennt ihren Blockbuster-Hit „Girls Just Want To Have Fun“ von 1983. Eigentlich wollte sie den „F*ing Song“ gar nicht singen, weil er ihr in seiner ursprünglichen Form von Robert Hazard keineswegs gefiel. In monatelanger Arbeit machte sich Lauper das Lied zu eigen, veränderte seine Lyrics und feilte an seinem Rhythmus, so lange, bis er zu einem Triumph weiblicher Selbstermächtigung wurde.

Mit etwas Zeitverzögerung zündete „Girls Just Want to Have Fun“ wie eine Rakete und machte Lauper zum MTV-Star. Auch die Nachfolge-Songs „Time After Time“ und „She Bop“ wurden zum Hit, ihr Album „She’s So Unusual“ verkaufte sich weltweit 15 Millionen Mal. Zu diesem Zeitpunkt war Cyndi Lauper 30 Jahre alt – und der Weg zum Erfolg verdankte sich ihrer Entschlossenheit, sich von niemandem dreinreden zu lassen.

Cyndi Lauper selbst ist es, die sich von der Couch herab an Kindheit und Karriere erinnert. Neben ihr kommen Verwandte – vor allem ihre eloquente Schwester Ellen –, ihr langjähriger Lebenspartner und Manager David Wolff, sowie weitere Mitstreiter zu Wort. Von den Musikerkollegen und -kolleginnen wurde nur Patti LaBelle vors Mikrofon gebeten, mit der sie ein mitreißendes Duett – man könnte fast sagen: Duell – von „Time After Time“ singt; und Boy George.