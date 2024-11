Doku über Modemarke Brandy Melville: Weiße, dünne Mädchen und Hitler-Witze

In ihrer aufsehenerregenden Doku „Brandy Hellville & The Cult of Fast Fashion“ – deutscher Titel: „Brandy Melville: Der Kult um die Fast-Fashion-Hölle“ (abrufbar auf Sky) – wirft Regisseurin und Produzentin Eva Orner, deren Doku „Taxi zur Hölle“ mit einem Oscar ausgezeichnet wurde, einen kritischen Blick hinter die Kulissen des Fast-Fashion-Labels.

Was sie sieht, ist unschön. Die Marke Brandy Melville eröffnete ihr erstes Geschäft 2009 in Kalifornien. Die Anfänge des Unternehmens liegen in Italien, der Firmensitz befindet sich in der Schweiz. Doch erst mit dem Schritt in die USA kreierte Brandy Melville seinen prägnanten Look für den Typus des weißen, blonden, strahlenden Surfer-Girls, gekleidet in Mini-Röckchen und T-Shirts, gefertigt aus weichen Materialien.