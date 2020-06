Documenta: Die Kunst als Stolperstein

Die Steine, sie können also doch sprechen. Ihr Gemurmel dringt durch die vielen Hallen, Häuser und Hütten der Documenta in Kassel, und auch die tendenziell skeptischen Menschen, die die weltweit wichtigste Gegenwartskunst-Schau besuchen, müssen zugeben: So abgedreht waren die vorab viel belächelten Gedanken der künstlerischen Leiterin Carolyn Christov-Bakargiev wohl doch nicht.

Die Italo-Amerikanerin hat schlichtweg auf Kunst gesetzt, in der Materialien und Dinge Geschichten erzählen; sie hat Künstler eingeladen, die mit bedeutungsgeladenen Dingen virtuos hantieren, die mal Archivare, mal Märchenerzähler und dann wieder alles zusammen sind. Was in der Sprache der Kuratorin verschraubt und etwas abgehoben klingt, ergibt schließlich eine ästhetisch überzeugende, durchaus schlüssige Ausstellung, die gar nicht theorieschwer, wohl aber politisch prononciert und äußerst geschichtsbewusst ist.