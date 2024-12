Kuratorin Naomi Beckwith wird Kunstschau documenta 16 leiten

Naomi Beckwith, stellvertretende Direktorin des Guggenheim Museums in New York, wird die Kunstschau documenta leiten. Die US-Amerikanerin wurde am Mittwoch in Kassel präsentiert. Die 16. Ausgabe der Kunstschau ist vom 12. Juni bis 19. September 2027 geplant.

Beckwith beschäftigte sich in ihrer bisherigen Arbeit intensiv mit afroamerikanischen und afrodiasporischen Künstlern und Künstlerinnen und ihrer Resonanz in der zeitgenössischen Kunst.

An ihrer früheren Wirkungsstätte, dem MCA in Chicago, organisierte sie etwa eine monografische Schau zu der Künstlerin Howardena Pindell. Sie war zudem Mitglied des Kurator*innenteams zur Realisierung der Ausstellung "Grief and Grievance: Art and Mourning in America" unter dem Kurator Okwui Enwezor. Der 2019 verstorbene, gebürtige Nigerianer Enwezor hatte mit der "documenta 11" (2002) wesentliche Weichen gestellt, um die bis dahin westlich orientierte Kunstwelt für außereuropäische und außeramerikanische Einflüsse zu öffnen. Diesen globalen Zugang wolle sie weiter pflegen, sagte Beckwith bei der Pressekonferenz.