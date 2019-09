DJ Wolfram: Ein Spitzbube auf der Überholspur

Er kennt und lebt den Jetset, feiert Partys in New York, Moskau, Tokyo, Paris oder Tel Aviv, hat die Telefonnummer von Promis wie Moby und Vivienne Westwood in seinem Smartphone und spielt auf Fashion-Partys „around the world“, wie einst Daft Punk im gleichnamigen Hit verlautbarten: Wolfram (vormals auch als Discokaine und Marflow unterwegs) ist ein international gefragter österreichischer DJ und Produzent, der als Wolfram Eckert in den Nullerjahren von St. Veit an der Glan nach Wien ging, um von dort aus die Welt zu bespaßen – mit nicht ganz ernst gemeinten Veröffentlichungen zwischen Eurodance-Trash und Italo-Disco, beeinflusst von Papas Plattensammlung.