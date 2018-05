DJ Koze: "Ich bin ein Soul-Typ"

Gehen Sie auf musikalische Trends bewusst nicht ein?

Ich sauge alle Trends auf, die gerade so herumschwirren: Cloud-Rap, Trap und was weiß ich. Ich beschäftige mich damit vor allem aus produktionstechnischer Sicht: Welche Intensität verbirgt sich hinter einem Song von Drake? Solche Fragen beschäftigen mich. Ich bin etwa inspiriert ob dieser mutigen Herangehensweise, die Drakes Produzent 40 an den Tag legt. Seine Produktionen weisen Parallelen zur Clubmusik, zu Deep House auf und tragen stets eine Leere in sich. Das ist für Popmusik außergewöhnlich und super modern – vor allem für die US-amerikanische, die ja normalerweise wie die Hollywood-Filme bis zum Kotzen überladen ist. Es ist so ein „Ins-Gesicht-Spritzen“ von Ideen, damit die Leute das Gefühl haben, dass sie für ihr Geld was bekommen.

Welche Musik inspiriert Sie?

Vor allem alte Soulmusik, denn die war meistens simpel, aber trotzdem sehr intensiv. Sie hatte immer einen klaren Rhythmus, Gesang mit viel Schmerz, der der Harmonie in der Musik entgegengesetzt war. Aber mich inspiriert Musik aus fast jedem Genre. Sie muss mein Herz in Schwingung versetzen. Meistens sind es die Harmonien, die mich weichklopfen.

Was machen Sie, wenn die Muse ausbleibt?

Die fehlende Inspiration ist nicht das Problem, denn ich bin ständig von irgendetwas inspiriert. Das Problem ist ja, diese Inspiration in Kreativität umzumünzen. Man kann Kreativität nicht planen. Man muss es immer wieder und jeden Tag aufs Neue versuchen und irgendwann wird dabei etwas abfallen. Man sagt ja: Die Muse küsst nie ein leeres Studio.

Theoretisch hat jeder durch die zur Verfügung stehenden Hilfsmittel die Möglichkeit, professionell Musik zu produzieren …

… aber: Am Ende des Tages kommt es auf die Idee an. Ein Lied in der elektronischen Musik ist nichts anderes als eine Liste der Entscheidungen, die man getroffen hat. Baut man eine Hi-Hat aus 17 verschiedenen oder reicht eine? Es ist ein nie aufhörender Entscheidungsprozess. Mache ich das jetzt so oder anders? Wann ist das Stück fertig? Daher muss man sich fokussieren, Elemente bestimmen, die führen, sich aus seinem Zoo von Sounds ein Alphatierchen heraussuchen, was durch den Song führt. Und rund um dieses Alphatier geht es lebendig zur Sache – es soll quieken und quaken und hier und da noch ein Vögelchen zwitschern.