Dirigentin Giedrė Šlekytė: Man muss für diesen Beruf "Einiges aufgeben"

Šlekytė – Mitte 30 - ist Vertreterin einer jungen Dirigentengeneration, die eben auch eine Dirigentinnengeneration ist. Sie hat kürzlich ihr Debüt an der Wiener Staatsoper absolviert, ursprünglich in Graz beschlossen, dass „Dirigieren mein Beruf werden soll“, und prägende Jahre in Leipzig absolviert, wo Schumann auch „Das Paradies und die Peri“ komponierte. Dass Dirigentinnen immer noch ein ungewohntes Bild in der Klassik sind – geschenkt, darüber will sie nun wirklich nicht mehr reden.

Aber so ganz allgemein ist das schon ein außergewöhnlicher Job. Vor 100 professionellen Musikerinnen und Musikern zu stehen und denen zu sagen, was sie tun sollen - ist das nicht, in Ermangelung eines besseren Begriffs, irgendwie arg? „Da habe ich so viele Sachen zu tun, dass ich gar keine Zeit habe, darüber nachzudenken und mir zu sagen: Oh Gott, da sind 100 Leute“, sagt Šlekytė mit einem Lachen. Es sei undenkbar, dass all diese Menschen im Orchester, dazu noch die Sängerinnen und Sänger und der Chor „die gleichen Vorstellungen von den Tempi, vom Timing, vom Klang haben. Diese Balance gibt es einfach nicht – und da komme ich dann ins Spiel.“