Dirigent Klaus Mäkelä: Die derzeit heißeste Aktie des Klassikmarkts

Er gilt – um einen Begriff aus der Wirtschaft zu verwenden – als die heißeste Aktie der Zukunft auf dem Klassikmarkt. Keine Frage: Klaus Mäkelä ist einer der aktuellen Shootingstars im (teils aber auch recht kurzlebigen) Klassikbusiness. Und das mit gerade erst 26 Jahren.

Hymnische Kritiken, ein frenetisch jubelndes Publikum, ein Exklusivvertrag mit dem Plattenlabel Decca, Einladungen an die bedeutendsten Konzerthäuser – all das hat der finnische Dirigent und Cellist Klaus Mäkelä in seiner noch so jungen Karriere bereits erreicht.