Dirigent Thielemann zu Berliner Sparplänen: „Irre, was da passiert“

Der Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden,, hat sich schockiert über die Berliner Sparpläne im Kulturetat gezeigt. Dass bei der Kultur 130 Millionen Euro eingespart werden sollen, sei „wirklich, wirklich irre, was gerade passiert. Ein ganz verheerendes Zeichen“, sagte er in der Zeitung Die Welt

„Wenn das Angebot schrumpft, weil Bühnen sterben, Aufführungen reduziert und Besetzungen unattraktiver werden, planen Menschen vermutlich keinen Kulturtrip mehr nach Berlin, sondern fahren nach München oder Wien“, sagt Thielemann, der derzeit an der Wiener Staatsoper die Wiederaufnahme von „Palestrina“ probt. „Da schütteln übrigens alle, mit denen ich hier während der Proben an der Staatsoper in Wien gesprochen habe, den Kopf. Den Kulturetat zusammenzustreichen, auf die Idee kommt hier keiner.“