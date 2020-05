Direktor widerspricht Kritik am MAK

MAK-Direktor Christoph Thun-Hohenstein stellte sich in einer Pressekonferenz gegen missverständliche Feststellungen des RH-Rohberichts: Es seien keineswegs tausende Objekte aus dem Museum verschwunden. Inhaltlich setzt das MAK voll auf Design und Digitales. Dass der KURIER ausführlich aus dem Rechnungshof-Rohbericht zur Gebarung des Museums für Angewandte Kunst (MAK) zitierte und damit für Aufsehen sorgte, erfüllt Christoph Thun-Hohenstein, den amtierenden Chef des Hauses, nicht gerade mit Freude.

Besonders stört ihn die im KURIER zitierte RH-Kritik an Objekt-Verlusten im MAK. Insgesamt war der Eindruck entstanden, in der Ära Peter Noever seien tausende Objekte spurlos verschwunden. Wie der Leiter der Asiatika-Sammlung im KURIER am Sonntag ausführte, seien die RH-Statements im Rohbericht so "irreführend bzw. falsch" formuliert, dass dieser Eindruck entstehen "muss".

Als Verlustgrund wird laut RH vielfach "Sonstiges" angeführt, andere Objekte waren längst restituiert bzw. getauscht worden. Wolfgang Zinggl, Kultursprecher der Grünen, liegt der Rohbericht vor: "Laut Rohbericht kann das MAK keine Angaben darüber machen, wie viele Objekte der Sammlung sich an unbekannten Orten befinden", bestätigte er. "Das ist aus dem Bericht eindeutig ablesbar und schreit nach Aufklärung. Auch wenn nur ein einziges Objekt tatsächlich verschwunden sein sollte, stellt sich die Frage: Wie konnte das passieren? Wer trägt die Verantwortung?"