Kritik am Rechnungshof-Bericht

Der RH zählt noch weitere Beispiele für den lockeren Umgang mit Steuergeldern auf, der im MAK in der Ära des 2011 entlassenen Langzeitdirektors Peter Noever offenbar betrieben wurde. Eine Buch über Noever etwa wurde vom MAK gezahlt, rund 11.000 Euro Personalkosten fielen an. Verkauft wurden im MAK-Shop insgesamt elf Stück. Erlös: 385 Euro. Die MAK Art Society, ein privater Förderverein des MAK, kaufte weitere 1000 Stück um 11.600 Euro. 362 Stück wurden verschenkt.

Mit 45.000 Euro förderte der Verein KulturKontakt 2010 ein Schulprojekt des MAK. Mittel, die das MAK letztlich teils "zu Unrecht in Anspruch genommen hat", wie der RH festhielt. Denn die vorgelegten Abrechnungen des MAK enthielten Leistungen im Ausmaß von fast 8000 Euro, die "nicht oder nur teilweise erbracht worden" sind.

So verrechnete das MAK 1700 Euro an KulturKontakt für Schülerführungen, obwohl die Schulen bereits 1550 Euro für diese Führungen gezahlt hatten. Der RH empfiehlt, "die zu Unrecht in Anspruch genommenen Mittel (...) zurückzahlen und künftig Projekte wahrheitsgemäß abzurechnen".

Der RH suchte auch um die Vorlage eines Sponsoringkonzeptes des MAK an, das auflistet, welche Pflichten das Museum gegenüber Sponsoren hat. Bekommen hat der RH ein zweiseitiges "Basispapier MAK Sponsoring", für das das Museum 10.000 Euro an eine Mitarbeiterin der MAK Art Society gezahlt hatte. Offenbar kein Schnäppchen: In dem Papier fehlten laut RH "wesentliche Aspekte" eines Sponsoringkonzeptes.