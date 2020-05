Dinev: Wo die "Engelszungen" herkommen

Gräber und Begräbnisrituale sind von großem Interesse für Dinev. Wenn er in eine Stadt kommt, wird gleich der Friedhof besucht. Dinev ist ein freundlicher Mann, versonnen und verschmitzt, der seine Erzählungen gerne mit herzlichem Lachen untermalt. Aus Bulgarien, von wo er vor mehr als 20 Jahren nach Österreich kam, gibt es Unzähliges über Begräbnisse und dazugehöriges Brauchtum zu berichten. "Ich kenne Musiker, die mit Ihrem Kassettenrekorder begraben wurden. Während die Erde ins Grab rieselte, spielte die Musik. Irgendwann war's zu, man hat nichts mehr gehört. Vielleicht hat die Musik auch noch ein paar Tage im Grab weitergespielt."



Dinev erzählt, wie er schreibt. Die Sprache ist druckreif, ausdrucksstark und am Schluss gibt es meistens eine Pointe. "In Georgien gibt es Gegenden, wo die Toten, bevor sie begraben werden, in ihrer Wohnung in ihrer Lieblingsstellung

aufgebahrt werden. Ich habe von einem gehört, der lag immer so gerne in der Wiese. Als er gestorben ist, hat man ein Stück Wiese in die Wohnung gelegt und ihn dort seitlich, mit angewinkelten Beinen hingelegt. Er lag dort, als wäre er eingeschlummert, die Leute sind gekommen und haben sich verabschiedet."



"In Bulgarien besucht man die Toten zwei Mal im Jahr. Oft deckt man das Grab mit einer Tischdecke und speist dort. Man unterhält sich mit dem Verstorbenen, prostet ihm zu. Ich finde es sehr tröstlich, zu wissen, dass das Gespräch nicht unterbrochen wird durch den Tod. Und die Leute erzählen dir aus dem Grab, was da gerade passiert." Und wieder so ein herzliches Lachen.