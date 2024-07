Digitale Sandale

Mit der Serie „Those About To Die“ versucht Amazon derzeit, die Generation „Snacks und Videospiele“ in die hauseigene Streaming-Arena zu locken. Im November kommt dann „Gladiator 2“ in die Kinos, sodass man von einem Revival des Sandalenfilm-Genres sprechen darf.

Man erwartet sich von einem solchen nicht historische Akkuratesse – und doch verblüfft es, wie nahtlos „Those About To Die“ an die Ästhetik von Ben Hur & Co anschließt: Die Räumlichkeiten sind irgendwo zwischen Burgruine und Gründerzeitwohnung angesiedelt, zur Atmo sitzen flöten- und lautenspielende Typen herum, alles ist sehr dekadent – bekanntermaßen stammt dieses Bild weniger aus dem Alten Rom als aus der Historienmalerei des 19. Jahrhunderts. Der Löwe (im „Gladiator 2“-Trailer: ein Nashorn) ist dabei absurd riesig, die Farben sind surreal, alles rast herum wie im Videogame. So also sieht die Antike der Gegenwart aus.