Diese österreichischen Filme und Serien werden gerade gedreht

Auch für Anhänger anderer heimischer Serien gibt es Grund zur Freude: So ist gerade Nachschub von den SOKOs in Kitzbühel und an der Donau im Entstehen, die mittlerweile 12. Staffel „Bergdoktor“ mit Hans Sigl wird noch bis Ende des Jahres in Tirol gedreht und bei „Lena Lorenz“ steht nach Patricia Aulitzkys Ausstieg erstmals Judith Hoersch als neue Hebamme im bayrischen Bergidyll Himmelsruh vor der Kamera (ürbigens alles Koproduktionen von ORF und ZDF). Die Arbeiten für das mit Spannung erwartete Serien-Projekt „Freud“, für das der ORF mit dem Streaming-Riesen Netflix kooperiert, sollen noch heuer starten.