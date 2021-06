Diese Filme starten beim Festival in Cannes

Nach der Absage 2020 will das Filmfestival von Cannes heuer von 6. bis 17. Juli wieder mit all dem Glamour und Staraufgebot zurückkommen, für das es berühmt ist. Am Donnerstag gaben der künstlerische Leiter Thierry Frémaux und Festivalpräsident Pierre Lescure 24 Filme für den Hauptwettbewerb bekannt. Darunter sind die neuen Werke bekannter Namen wie Francois Ozon ("Tout S'est Bien Passé"), Apichatpong Weerasethakul ("Memoria"), Nanni Moretti ("Tre Piani") und Sean Penn ("Flag Day"). Diesjähriger Jury-Präsident ist Spike Lee.

Zwei österreichische Regisseure sind mit ihren neuen Filmen in der Reihe „Un Certain Regard“ vertreten. Es handelt sich um „Große Freiheit“ von Sebastian Meise und „Moneyboys“ von C.B. Yi. Laut Aussendung der Austrian Film Commission sind zudem zwei weitere Filmprojekte, die sich noch in Postproduktion bzw. Entwicklung befinden, in Cannes präsent: Lukas Valenta Rinners Projekt „Landscapes of Fear“ im Atelier der Cinéfondation, die Plattform Frontières des Marché du Film hat „Rubiko“, das kurz vor Fertigstellung befindliche Spielfilmdebüt von Magdalena Lauritsch in sein Buyers Showcase eingeladen.

Eröffnen wird das Festival der Film "Annette" von Leos Carax.