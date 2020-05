Die Zeit der Schonkost ist vorbei

Endlich – wird sich wohl so mancher Opernliebhaber gedacht haben: Die Zeit der musikalischen Schonkost ist vorbei; im Haus am Ring geht es (orchestral groß besetzt) wieder richtig zur Sache. Richard Wagners „ Meistersinger von Nürnberg“ sind zurück – in der nach wie vor funktionierenden Inszenierung von Otto Schenk und in teils neuer Besetzung.

Am Pult steht Simone Young, die bei der Wiederaufnahme des Werks auch (sehr überzogenen) Protesten ausgesetzt war. Young setzt auf Tempo, auf Dramatik, auf große Steigerungen und dennoch subtile, ja innige Momente. Dass die berühmt-berüchtigte Prügelszene am Ende des zweiten Aufzugs in Einzelteile zerfiel, dass ein sehr mediokres Cello-Solo zu Beginn störte, ist zwar unerfreulich, sollte jedoch den positiven Gesamteindruck nicht allzu sehr trüben. Young und das gute Orchester kennen „ihren“ Wagner, manche Passagen klingen einfach unfassbar schön.