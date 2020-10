"Die Zauberflöte": Eine (Über-)Fülle an Ideen, mit Charme präsentiert

Ja, da gibt es die Liebesgeschichte zwischen Tamino und Pamina, den Konflikt zwischen Sarastro und der Königin der Nacht, den Zusammenprall mehrerer Welten, den Vogelfänger Papageno, der sich statt Weisheit lieber ein „Mädchen oder Weibchen“ wünscht und die Utopie einer besseren Welt.

All das zeigt Mason auf der bunt-liebevoll gestalteten, sich permanent in Bewegung befindlichen Drehbühne von Jan Meier (toll auch seine originellen, detailverliebten Kostüme) mit einer unbändigen Lust an An- und Überdeutungen.

So kommen die naturgemäß schwarz gewandete Königin der Nacht und ihre Damen aus einer Art Eisreich. Sarastro und seine Sektierer-Jünger wiederum betätigen sich auch als Gärtner, verhalten sich dann aber wie eine lateinamerikanische Militärjunta – Überwachungskameras inklusive. Dass diese Elterngeneration längst ausgedient hat, daran lässt Mason keinen Zweifel.