Die Wiener Staatsoper zeigt Gottfried von Einems "Dantons Tod"

Womit wir endgültig im Haus am Ring und in der Zeit der Französischen Revolution wären. Denn Regisseur Josef Ernst Köpplinger hat erst gar nicht versucht, „Dantons Tod“ in andere Gefilde zu verlegen. Er konzentriert sich in seiner exzellent gearbeiteten (was für eine Personenführung!) Adaption auf das Verhältnis zwischen Individuum und Mob, auf den emotionalen Spagat zwischen Fanatismus und Fatalismus.

Rainer Sinell hat ihm dazu eine Art „Endzeitraum“, einen Trichter, ja vielleicht auch einen Stall für die Kreatur Mensch geschaffen, in dem allerlei Requisiten herumliegen. Kurze, sichtbare Umgruppierungen einzelner Gegenstände – schon ist ein neuer „Spielort“ geschaffen.