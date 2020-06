Die wiedergefundene Ehre des W. B. Iltz

Paulus Manker

Theatermacherwusste seit den Recherchen zur Biografie seines Vaters, des ehemaligen Volkstheaterdirektors(1913– 1988), dass Iltz mit dieser Einschätzung unrecht getan wurde. Um Iltz’ Porträt in dieaufzunehmen, brauchte dasaber eine Garantie, und so machte sich Manker auf eine Spurensuche, die im nun vorliegenden Buch mündete: ". Die Enttarnung eines Helden" ist nichts weniger als eine Ehrenrettung dieses ausgebürtigen Apothekersohnes, der als Schauspieler und Intendantschrieb.

Manker schildert in seinem Buch den Theateralltag der Zwanzigerjahre, im Dritten Reich und der Nachkriegszeit. Wie Iltz als Entdecker junger Talente entschlossen und enthusiastisch agierte und sich in seinen Spielplänen und Besetzungen von niemandem dreinreden ließ. So engagierte er 1928 den ukrainisch-jüdischen Dirigenten Jascha Horenstein als Oberspielleiter, was ihm vom "Kampfbund für Deutsche Kultur" vorgeworfen wurde und geriet 1932 in Konflikt mit dem "Kampfbund", als dieser die Absetzung von Kurt Weills Oper "Die Bürgschaft" verlangte.

Anhand verschollen geglaubter Dokumente gelingt Manker einerseits ein eindrucksvolles Porträt eines bisher Verkannten, andererseits ein spannendes Zeugnis von Theatergeschichte des 20. Jahrhunderts. Nicht unkomisch liest sich der Beginn dieser komplizierten Recherche: Über die Friedhofsverwaltung der Bayrischen Gemeinde Tegernsee eruierte Manker, dass noch Nachfahren von Iltz existierten, Verwandte von dessen zweiter Frau Käthe König. Diese machte Manker ausfindig, in dem er sämtliche Familien namens König in Essen anrief. Die Mühe lohnte sich: Manker fand Briefe, Fotos, Dokumente, Tonbandaufnahmen – und die Ehre des Walter Bruno Iltz.

Info: Paulus Manker: „Enttarnung eines Helden Das unbekannte Leben des Walter Bruno Iltz“. Alexander Verlag. 214 Seiten. 20,60 €.