Die Welt schaut zu, wie die Kinder sterben

Was sich derzeit in seiner Heimat abspielt, schockiert ihn: "Ich liebe Damaskus so sehr. Als Kind bin ich mit dem Fahrrad quer durch die Stadt gefahren und habe jeden Winkel erkundet, mit den Menschen geredet. Es bricht mir das Herz, wenn ich jetzt die Bilder aus Damaskus sehe, von all diesen Orten, die ich kenne. Und was mir noch schlaflose Nächte beschert, sind die toten Kinder. Die bereiten mir veritable Albträume. Das Schlimmste ist: Die Welt schaut einfach zu, wie die Kinder sterben".

Täglich telefoniere er mit seiner Schwester Marie, die in der Heimat geblieben ist. "Sie ist ein Wunder an Gelassenheit. Sie beruhigt dann mich und sagt: 'Mach' dir keine Sorgen'. Sie ist so stark."

Seit 1977 schreibt Schami in deutscher Sprache, ohne seine arabische Erzählseele zu verleugnen: "Orientalen reden sehr viel mehr als Deutsche oder Österreicher. Sie formulieren ausführlicher und poetischer. Literarisches Erzählen ist für sie eine Kunst, nämlich die des Nicht-Langweilens. Für mich ist das auch eine Art Kulturarbeit."

Seit Monaten ist Schami nun schon auf Tour, um vorzutragen, Preise entgegenzunehmen und seinen jüngsten Roman "Die Frau, die ihren Mann auf dem Flohmarkt verkaufte" ( Hanser Verlag) zu bewerben. "Jetzt im Dezember ist Schluss, da ziehe ich mich wieder zum Schreiben zurück." Er brauche Muße "für die Schleifarbeit an den Worten: Die macht die Qualität eines Buches aus."