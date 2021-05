Gustav Davis führte die Kronen Zeitung durch den Ersten Weltkrieg und das Ende der Habsburgermonarchie, durch die Erste Republik und den Ständestaat bis zum Einmarsch der deutschen Truppen im März 1938, als er vom NS-Regime enteignet wurde.

1945 fand eine Rückstellung der „G. Davis & Co. KG“ statt. Und die Titelrechte wurden von den Erben an Hans Dichand verkauft.

Nutznießer nach der Arisierung der Villa in Döbling war Friedrich Bohnenberger, der neben der Buchhandlung seines Stuttgarter Verlages in der Garnisongasse 3 mit seiner Frau auch arisierte Geschäfte für Damenbekleitung hatte: das „Elegance“, Kärntner Straße 32, sowie auf der Mariahilfer Straße 74 und in der Rotenturmstraße 19.

Die Österreichische Volksstimme nannte Bohnenberger am 7. 10. 1945 einen „reichsdeutschen Großschieber und Übernazi“. Das Salzburger Tagblatt berichtete im Jänner 1946 unter dem Titel „Naziverbrecher – enthaftet“, dass Bohnenberger noch immer offen prahlte, bereits 1931 Hitler in Weimar im Hotel „Elefant“ getroffen und in der Verbotszeit in Österreich große Mengen nationalsozialistischer Propagandawerke abgesetzt zu haben. Trotzdem wurde er nach kurzer Haft entlassen, da ihm nicht nachzuweisen war, in der NS-Zeit zwei Freiheitskämpfer angezeigt zu haben, von denen einer hingerichtet wurde.

Dass der Reichsdeutsche die österreichische Staatsbürgerschaft verliehen bekam, kostete den Landeshauptmann von Salzburg sein Amt, schrieb der Wiener KURIER am 1. 12. 1947. Auch gegen den von Bohnenberger bestochenen ehemaligen Ersten Staatsanwalt Paul Pastrovich wurde ein Verfahren eingeleitet. Es endete mit einer Verurteilung und Kerkerstrafe.