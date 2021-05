Die Unmöglichkeit einer Insel im Obergeschoß des Künstlerhauses

„Mir fehlt das Meer“: Dieser in großen Lettern geschriebene Satz von Pablo Chiereghin soll Besucherinnen und Besucher, die auf die Albertina modern (siehe oben) zusteuern, auch ins Obergeschoß – in die Schau „Kein Mensch ist eine Insel“ der Künstlerhaus-Vereinigung – locken.

Die Koexistenz der in ihrem Wesen so unterschiedlichen Institutionen unter jenem Dach, das 150 Jahre lang allein der „Gesellschaft bildender Künstlerinnen und Künstler Österreichs“ gehörte, ist ein Wiener Spezifikum. Der Verein mit seinen vielen Mitgliedern, Abteilungen und Begehrlichkeiten hatte es dabei in der Außenwirkung oft recht schwer.