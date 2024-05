Das berührende Porträt eines Ehepaars, das gemeinsam Alzheimer trotzt

Liebe zu Büchern

Was Augusto noch geblieben ist, ist die Liebe zu seinen Büchern. Tausende hat er gelesen, gesammelt, in seinem Haus archiviert. Wie seine Kinder sind sie: Wenn er eines in die Hand nimmt, streichelt er liebevoll darüber. Eine seiner größten Ängste sei, dass ihm jemand die Bücher wegnehmen könnte, sagt er.

So reiht sich eine zärtliche Szene an die andere und es wird nie langweilig. Die 85 Minuten des Films sind mit so viel Tiefe und Gefühl erfüllt, dass sie noch lange nachwirken.