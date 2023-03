Die TTR Allstars sind mit einer lässigen Sturheit gesegnet

Auf Tour

Die Musik zu den Texten stammen hauptsächlich von den Labelproduzenten Concept, Flip, Kayo und Alex the Flipper, aber auch neue Namen wie Boba J und Johnny Cashless sind mit Kompositionen vertreten. Die Beats zum Song “Lumidee” wurden von Detroit über den Atlantik nach Linz verschickt: Sie stammen von Black Milk, der schon für Größen wir Cypress Hill gearbeitet hat.

Alles super also? Fast. Denn Frauen sucht man auf dem Album leider vergeblich. Warum? „Das hat viele Gründe. Einerseits ist das ein historisch gewachsenes Problem: Wir haben zwar immer wieder einzelne Songs mit Frauen aufgenommen, arbeiten auch immer wieder mit weibliche MCs, aber der Kern des Allstars-Ensembles ist halt männlich.“ Was nicht ist, kann ja noch werden.

Derzeit sind die TTR Allstars auf Tour. Heute, Samstag, gastiert man in der Arena Wien. Den Support übernehmen Mo Cess & DJ Chrisfader. Am 17. März geht es ins Treibhaus nach Innsbruck. Am 24. März gastieren die TTR Allstars im Freiraum in St Pölten. Am 1. April ist man im Röda in Steyr. Am 17. Mai steht Vöcklabruck am Tour-Plan (OKH Offenes Kulturhaus).