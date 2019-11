"Die tote Stadt" in München: Musikalische Sternstunden

Gestatten Sie, jenseits aller Musikkritiken immanenten Subjektivität, eine radikal subjektive Vorbemerkung: Die Produktion von Erich Wolfgang Korngolds Oper „Die tote Stadt“ an der Bayerischen Staatsoper München ist musikalisch die beste Aufführung, die der Autor dieser Zeilen seit langem gehört hat.

Das liegt am Protagonisten, Jonas Kaufmann in der Rolle des trauernden Paul, der über den Tod seiner geliebten Marie nicht hinwegkommen kann. Das liegt an seiner Bühnenpartnerin, Marlis Petersen als Marietta, die einmal mehr als fabelhafte Singschauspielerin brilliert.