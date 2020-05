Die Theater-Highlights des Jahres

Den Anfang macht das Burgtheater heute: Im Vestibül wird Laura Naumanns Terrorismus-Groteske „ demut vor deinen taten baby“ aufgeführt. Das Volkstheater zeigt am Mittwoch „Unter der Treppe“, eine Komödie um ein schwules Pärchen. In den Kammerspielen läuft ab Donnerstag Silke Hasslers neues Stück „Total glücklicklich“. Am selben Tag bringt im Schauspielhaus Anne Habermehl die Uraufführung ihres eigenen Textes „Luft aus Stein“ heraus. Am 31. Jänner hat an der Josefstadt der neue Wittenbrink-Abend Premiere: „Forever Young“.

Zu den Höhepunkten der kommenden Monate zählen: „Liliom“ an der Burg (April), „Der Talisman“ an der Akademie (2. März), Peter Turrinis neues Stück „Aus Liebe“ in der Josefstadt (16. Mai) oder „Der Revisor“ am Volkstheater (22. März).

Am Schauspielhaus inszeniert Kevin Rittberger im April sein neues Stück „plebs coriolan“, die Garage X startet mit der Theaterfassung des Films „Gegen die Wand“ am 16. Jänner spektakulär ins neue Jahr, das TAG zeigt ab 26. Jänner eine Bearbeitung des Jedermann-Stoffes: „Letzter Aufruf Jedermann“. Die Drachengasse beginnt das Jahr mit der Satire „Die Scheibtischkiller“ (14. 1.).

Vielversprechend auch die nächste Premiere in der Walfischgasse: Werner Schneyder inszeniert Harold Pinters „Betrogen“ mit Nicole Beutler, Joseph Lorenz und Nicolaus Hagg.