Die Taylor Swift der Kunstfotografie: Albertina zeigt Francesca Woodman

Es gibt viel zu bewundern an diesen verrätselten Inszenierungen, die den Körper Woodmans oft in abgewohnten, aber symbolisch aufgeladenen Räumen platzieren, ihn teils hinter abgerissenen Tapeten verstecken oder - durch lange Belichtungszeiten oder bloße Abdrücke – verwischen und der Fassbarkeit entziehen.

Verrätselt

Das Geisterhafte, Unheimliche und Surreale hatte es der Tochter eines Künstlerpaares zweifellos angetan, sie fotografierte in der Wachsfigurensammlung La Spezia in Florenz (dem Vorbild für jene des Wiener Josephinums) ebenso wie in Abbruchhäusern ihres Studienortes in Rhode Island an der US-Ostküste. Die „Geisterfotografie“ des 19. Jahrhunderts, bei der gefälschte schwebende Stoffe die Existenz übersinnlicher Dinge dokumentieren sollten, stellte sie mit eigenen Mitteln nach.