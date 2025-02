Viel Farbe, viel Düsternis: Van Gogh und Matthew Wong in der Albertina

Dialog abseits der Worte

Dass es dem chinesisch-kanadischen Maler Matthew Wong an einem solchen Zwiegespräch gelegen war, verheißt schon das Gemälde namens „Dialogue“, das relativ am Beginn der umfangreichen Ausstellung mit dem Untertitel „Letzte Zuflucht Malerei“ in der Basteihalle der Albertina zu sehen ist. Mit einem Spalier aus schwarz-weiß gefleckten Birken, in dem sich zwei miniaturhafte Menschlein verstecken (das unten gezeigte Bild, "Kingdom", ist ein ähnliches Motiv), erinnert das Werk allerdings mehr an die Wienerwald-Ansichten von Gustav Klimt als an Vincent van Gogh, der das eigentliche Zugpferd der Ausstellung ist: Diese wurde vom Van-Gogh-Museum Amsterdam entwickelt und ist nach einer Station in Zürich nun bis 19. 6. in Wien zu sehen.