Grenzziehungen und Farbgewitter: Unteres Belvedere zeigt slowenische Malerei

Nach Kunst aus der Ukraine und aus Finnland steht nun also Slowenien im Fokus einer Sonderschau im Unteren Belvedere – Hintergrund ist eine umbaubedingte Teilschließung der Schausammlung in der Nationalgalerie in Ljubljana, die es erlaubte, die dort versammelte Kunst auf Reisen zu schicken.

Seit längerer Zeit spürt das Belvedere mit Sonderausstellungen nun schon den Wellen nach, die sich infolge von künstlerischen Aufbruchsbewegungen an der Kippe vom 19. zum 20. Jahrhundert in ganz Europa ausbreiteten. Mit Klimt und der Wiener Secession als einem Epizentrum ist das ein spannendes Unterfangen: Die Museumsbezeichnung „Österreichische Galerie“ wird bewusst und begründet weit gefasst, Beziehungen innerhalb und außerhalb der einstigen Donaumonarchie interessant beleuchtet.

Erwachen „Die Welt in Farben“ zeigt einen Überblick über die Malerei des Nachbarlandes in den Jahren 1848 bis 1918 – einer Zeit also, als Slowenien noch Teil der österreichisch-ungarischen Monarchie war. Dass sich daraus künstlerische und persönliche Beziehungen über die heutigen Grenzen hinweg ergaben, liegt auf der Hand. Die Ausstellungen der Secessions-Vereinigungen in Wien und in München waren auch wichtige Präsentationsflächen für die französischen Impressionisten und für Ausnahmeerscheinungen wie Vincent van Gogh: Künstler wie Ferdo Vesel, Ivan Grohar oder Matija Jama rezipierten deren Werke eifrig. Eine heutige Perspektive auf diese Zeit begibt sich fast unweigerlich in eine Zwickmühle: Es gilt, die grenzüberschreitende Bedeutung der aufkeimenden Moderne zu würdigen – und zugleich im Blick zu haben, dass die späteren Nationalstaaten die Kunst auch intensiv zur Identitätsfindung nutzten und nach der Ausbildung eines „eigenen“ Stils trachteten.

© Nationalgalerie Sloweniens, Ljubljana

Doch wo wirklich eine Eigenleistung vorliegt und wo schlicht ein regionaler Dialekt, ist in der Belvedere-Schau stellenweise schwer auseinanderzuhalten. Dass im Auftaktsaal zwei Werke der Biedermeiermaler Jožef Tominc und Pavel Künl gleich neben ungleich brillanteren Belvedere-Sammlungshighlights von Josef Danhauser und Ferdinand Georg Waldmüller zu hängen kommen, legt jedenfalls genau jene Qualitätsstufe zwischen Zentrum und Provinz nahe, die es eigentlich zu hinterfragen gilt.

Nationalfarben Im Ausstellungstitel „Die Welt in Farbe“ steckt jedenfalls die These, dass ein besonders intensives, strahlkräftiges Kolorit ein Alleinstellungsmerkmal der slowenischen Malerei sei. Entlang der Erzählung begegnet uns die Malerin Ivana Kobicka, die – einer Tina Blau in Wien nicht unähnlich – mit Freiluftszenen aus Parks und Wäldern reüssierte, und Rihard Jakopič, der die Deutschordenskirche von Ljubljana 1902 ähnlich akribisch in Farbbestandteile zerlegte wie der Impressionist Claude Monet seine berühmten Heuhäufen.

© Johannes Stoll / Belvedere, Wien

Eine Ausstellung der Wiener Secession, die 1903 die hiesige Szene in den Kontakt mit solchen Vorbildern brachte, war ganz offensichtlich ein Wendepunkt – dass drei Gemälde von van Gogh, Monet und dem Symbolisten Giovanni Segantini, die damals in Staatsbesitz und später in die Belvedere-Sammlung gelangten, nun im Zentrum eines Schausaals hängen, ist ein reizvolles Atout. Doch sind die Wachau-Ansichten von Matija Jama, der sich 1910 in Dürnstein niederließ, oder Ivan Grohars an van Gogh angelehntes „Feld von Rafolče“ wirklich „slowenische“ Weiterentwicklungen? Das weitverbreitete Epigonentum jener Zeit lässt sich wohl ebenso wenig nationalisieren wie der Umgang der Künstlerinnen und Künstler mit Farbe: Es gibt gelungenere Ausformungen des Zeitstils und solche, die ratlos zurücklassen – besonders dort, wo die Farbexplosion ins Konturlose, Verwaschene kippt.