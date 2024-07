Die Stärke der Frauen ist für sie eine Selbstverständlichkeit

Von Silvia Kargl

Zuletzt wurden aus den Reihen ihrer Compagnie Rosas Vorwürfe gegen die Choreografin Anne Teresa De Keersmaeker erhoben, unter anderem hätte sie „ein Klima der Angst“ verbreitet. In einem Statement auf der Website (www.rosas.be) wird betont, dass die Kreationen stets in einem „sicheren und respektvollen Umfeld“ erfolgen.

In ihrer Lecture Performance „Vocabularium“ bei ImPulsTanz am Sonntag im Odeon war die Choreografin, Regisseurin und Tänzerin mit Einblicken in die sich über mehr als 40 Jahre erstreckende Entstehungsgeschichte ihrer Stücke zu erleben. Sie gab dabei auch Beispiele für ihre Arbeitsweise. Dazu bat sie zwei Freiwillige auf die Bühne, und stellte den jungen Tänzerinnen die naheliegende Frage „Darf ich Dich berühren“? Erst nach der Bejahung zeigte Keersmaeker, wie sie ihren Bewegungsfluss in Gang bringt. Oft basieren ihre Choreografien auf Alltagsbewegungen.