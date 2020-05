Die soziale Lage der Künstler ist immer noch unverändert schlecht

Eines der Probleme sei die grundsätzlich unzureichende Förderung der zeitgenössischen Kultur: „Die Schere klafft da weit auseinander. Allein der jährliche Mehrbedarf der Bundestheater ist das Doppelte von dem, das der freie Bereich zur Gänze bekommt.“ Der Kulturrat fordert in diesem Feld „endlich Kostenwahrheit, damit die darin tätigen Menschen auch davon leben können“.

Der interministerielle Prozess sei so gut wie zum Erliegen gekommen, so Kock. Zu steuerlichen Erleichterungen für Kunstschaffende habe es eine einzige interministerielle Arbeitsgruppe gegeben, die Weiterarbeit fand dann jedoch unter Ausschluss der Interessenvertretungen statt. Zu den Rechten von Frauen in der Kunst gab es ebenfalls nur eineinhalb Sitzungen, die daraufhin folgende Einordnung als Querschnittsmaterie habe zu keinen Ergebnissen und keiner Datenerhebung geführt.