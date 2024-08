„Die Sonne kam raus und plötzlich hatte ich inneren Frieden“

„Soviel ist in dieser Zeit passiert“, erzählte Foster dem Forbes-Magazin. „Da war die Pandemie. Die Welt hat sich rasant verändert, und auch bei mir privat hat sich sehr viel getan. Ich wollte über all das schreiben, ehrlich sein mit dem, was in mir vorgeht, aber nichts Düsteres machen. Damit sind wir in Zeiten wie diesen ohnehin überall konfrontiert. Ich wollte hoffnungsvolle Songs, die aber nicht eskapistisch sind. Das Resultat ist, dass die Musik aufbauend, tanzbar und fröhlich ist, die Texte aber nachdenklich und tiefgehend.“

Neu ist das nicht. Schon bei „Pumped Up Kicks“ sang Foster zu pumpendem Bass und swingendem Rhythmus von einem psychisch gestörten Jungen, der in seiner Schule ein Massaker anrichten will. Auf „Paradise State Of Mind“ ist die Musik ähnlich: Funkige Bässe, Disco Rhythmen, die sich an den 70er-und 80er-Jahren orientieren (und „zu 90 Prozent analog“ aufgenommen wurden), wechseln mit psychedelisch-verträumten Songs, während häufig Chöre die einnehmenden Refrains bestimmen.

Thematisch allerdings geht Foster nicht von den Ereignissen in seinem Umfeld aus, sondern von seiner Reaktion auf den Zustand der Welt, den Ängsten, die das in ihm auslöst, aber auch von den privaten Problemen und der mittlerweile überwundene Alkoholsucht.