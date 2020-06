Die Schulkollegen spielen "Pest", niemand darf anstreifen

Ein Punk war er selber. Damals, vor 35 Jahren. Da hat Kevin Brooks Gitarre in einer Punkband gespielt und sich nichts gepfiffen. Arbeitete tagsüber als Tankwart, im Londoner Zoo und in einem Krematorium, um sein Studium zu finanzieren.

Nachts ließ er es krachen.

Brooks, am 30. März 54 geworden, weiß also, wovon er schreibt, wenn er von einer Liebschaft in der exzessiven britischen Musikszene der 1970er-Jahre erzählt. Von Lili, einer fanatischen Bassistin der Band „Naked“, die sich Hals über Kopf in den neuen Kollegen William verliebt. Von der Wichtigkeit der Politik in der damaligen Zeit:

Wer keine Meinung hatte, der war out. Zum Nordirland-Konflikt etwa, der das Land in Atem hielt. William stammt von dort und verbirgt vor Lili ein dunkles Familiengeheimnis.

Brooks,der mit „Martyn Pig“ und „Lucas“ zum Star der Jugendliteratur-Szene wurde, hat seinen ganz eigenen Stil, der einen in eine Geschichte zieht. Er spricht jedes Thema an, und sei es noch so heikel: Gewalt, Drogen, Verbrechen. „Alles ist da, und Gewalt ist sowieso etwas Elementares“, meinte Brooks lapidar im KURIER-Interview vor ein paar Jahren. Wer ihn bisher mochte, wird auch dieses Buch mögen. Brooks ist ein Kultautor – und das nicht nur unter Jugendlichen.

KURIER-Wertung: **** von *****

INFO: Kevin Brooks: „Live Fast, Play Dirty, Get Naked“. Aus dem Englischen von Uwe- Michael Gutzschhahn. 480 Seiten. dtv premium. 15,40 Euro. Ab 14 Jahren.