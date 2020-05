Die Rückkehr des tapferen Retters

Ein "reguläres" philharmonisches Abonnementkonzert hat er noch nicht geleitet; als Einspringer jedoch ist er Gold wert. Die Rede ist von Andrés Orozco-Estrada, jenem charismatischen Chefdirigenten des Tonkünstlerorchesters Niederösterreich, der am Wochenende bereits zum zweiten Mal ein Philharmonisches im Musikverein rettete. Und das extrem gut.

Riccardo Muti war erkrankt; wie schon 2010/’11 (damals für Esa-Pekka Salonen) sprang der gebürtige Kolumbianer ein. Das Programm blieb fast unverändert – Konzertmeister Rainer Honeck aber durfte als Solist bei Igor Strawinskys „Violinkonzert in D“ brillieren. Schnörkellos, elegant und mit Feinsinn gestaltete Honeck seinen Part, die Dialoge mit den Orchesterkollegen waren wunderbar.

Strawinsky hätte wohl seine Freude gehabt, denn Honeck interpretierte seine Soli höchst uneitel. Sicher: Ein Virtuose, aber einer, der sich in den Dienst der Sache stellt. Dazu noch Orozco-Estrada, der sich als genialer Meister der Kommunikation erwies, dem alle Musiker am Ende zu Recht Beifall spendeten.