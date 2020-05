Die Rückkehr der Wunderharfe

Zukunftsweisend deshalb, weil man bei diesem Debüt schon erahnte, was da in Dresden wieder erwächst: Eines der musikalisch aufregendsten Opernhäuser der Welt – ein Platz, den die Semperoper in der Vergangenheit ja schon mehrfach eingenommen hatte. Richard Wagner hatte die 1548 gegründete Sächsische Staatskapelle seine „ Wunderharfe“ genannt. Mit Christian Thielemann kommt dieses traumhafte Instrument nun wieder voll zum Klingen.



Nicht dass es vor Antritt des Kapellmeisters aus Berlin nicht auch schon Topdirigenten als Leiter des Dresdner Klangkörpers gegeben hätte, in den vergangenen Jahrzehnten etwa Sinopoli und Haitink (zuletzt allerdings Fabio Luisi). Mit Thielemann ist aber jener Mann in der Semperoper eingezogen, der zur Zeit als höchste Instanz für das deutsche Fach gilt – das Kernrepertoire dieses Theaters.



Thielemanns „ Rosenkavalier“ mit den Dresdnern ist bedeutend klangschöner als jener, den er zuletzt mit den Münchner Philharmonikern gestaltet hatte. In diesem akustisch fabelhaften Theater lässt er jedes Detail der Partitur hören, jedes Motiv, jede Girlande, die Strauss in den Raum wirft.