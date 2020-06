Ein Urgroßvater rockt weiter

Die Stones eröffnen ihre Show mit "Jumpin’ Jack Flash", im Mittelteil kommt der aktuelle, großartige Song "Doom And Gloom". Ein Stück wird immer vom Publikum per Internet-Abstimmung ausgewählt, in Oslo war das "Let’s Spend The Night Together".

Keith Richards brachte in seinem Soloteil diesmal "You Got The Silver" und "Can’t Be Seen". In "Midnight Rambler" hatte wieder der ehemalige Stones-Gitarrist Mick Taylor seinen Gastauftritt, am Schluss gab es die großen Hits von "Start Me Up" bis "Satisfaction".