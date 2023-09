Die Rolling Stones kündigen Album an: „Wir waren ein bisschen faul“

Es ist heiß im „The Old Ship“-Pub in Hackney im Nordosten von London. Draußen hat es 35 Grad, aber drinnen denkt keiner an ein kühles Bier. Das Pub ist voll mit monströsen Fotoausrüstungen, TV-Kameras und schweren Kabeln. Genauso gespannte wie freudige Aufregung liegt in der Luft.

Hier holen sich nämlich über 1200 Journalisten, die aus allen Teilen der Welt eingeflogen wurden, ihre Einlassbänder für die Pressekonferenz der Rolling Stones im benachbarten „Hackney Empire“-Theater. Dabei wird die Band bekannt geben, dass ihr neues Album „Hackney Diamonds“ am 20. 10. erscheint. Und das ist ein Event, das ein Entrée wie bei einer Awards-Gala nach Hackney bringt. An der Seite des Theaters, am Rathausplatz ist ein roter Teppich ausgelegt.

