"Die Puppe - Ein Operoid": Kristine Tornquists Oper ohne Worte

von Susanne Zobl

Was, wenn Geist und Materie nicht mehr voneinander zu unterscheiden sind? Oder anders gesagt, was, wenn Puppen ein Eigenleben entwickeln? Fragen, die in unseren Zeiten sich ständig weiter entwickelnder Künstlicher Intelligenzen immer relevanter werden. Kristine Tornquist (Idee und Regie) stellt diese in der Neuproduktion „Die Puppe - Operoid“ ihres sirene Operntheaters. Zumindest zu Beginn.