Die Privatsammlung als Pilgerstätte

Von außen betrachtet hat sich nicht viel verändert: Das Privatmuseum des Industriellen Herbert W. Liaunig in Neuhaus/Suha ist auch nach seiner Erweiterung nur als Betonriegel zu erkennen, der in die Südkärntner Landschaft ragt.

Im Inneren allerdings erschließt sich die volle Dimension des Gebäudes, das mit rund sechs Millionen Euro Aufwand um mehr als ein Drittel, auf 7650m² Nutzfläche, erweitert wurde: Ein luftiger Saal mit dreieckigem Grundriss und einer spektakulären Decke aus Stahlbeton-Trägern schließt nun an den Eingangsbereich an, dahinter liegt ein kreisrundes Skulpturendepot, das mit seiner Lichtluke in der Decke wie ein kleines Pantheon anmutet. Und dann ist da noch eine unterirdische Schatzkammer mit Vitrinen voller Preziosen aus Gold und Glas.