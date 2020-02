Die Preisträger und ihre Reden: Danke, Mama

Etwas kritischer steht die Comedian Olivia Coleman dem Thema Mutterschaft gegenüber: „Als ich letztes Jahr den Oscar gewann, war dies die schönste Nacht im Leben meines Mannes“, berichtet die Britin, bevor sie mit schiefem Grinsen hinzufügt: „Und ich habe drei Kinder geboren.“

Richtig Schwung in die Bude kommt vor der Preisvergabe für besten Tonschnitt: Eminem liefert einen echten Überraschungsauftritt. Er rappt den Song „Lose Yourself“ aus seinem Film „8 Mile“, für den er 2003 den Oscar erhalten hat. Das Gala-Publikum rutscht beschwingt auf seinen Sesseln hin- und her, viele können jedes einzelne Wort mitsingen; am Schluss gibt’s Standing Ovations für Eminem.

Nur Martin Scorsese macht ein etwas gequältes Gesicht.

Noch weiß er es nicht, aber er wird für seinen Netflix-Film „The Irishman“ keinen einzigen Preis gewinnen. An seiner Stelle räumt der südkoreanische Regisseur Bong Joon-ho vier Gold-Statuetten ab, einen in der Kategorie Beste Regie. Er wünschte, es hätte eine Kettensäge und könnte den Oscar in fünf Teile teilen, sagt der sichtlich erschütterte Bong in seiner Dankesrede, die in einer Huldigung für seine enttäuschten Kollegen ausartet.