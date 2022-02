Die prägenden Filme der 2010er-Jahre

Hat das Kino in Zeiten von Corona überhaupt noch eine Chance? Klar! Totgesagte leben länger, was hat Hollywood auch schon mehrfach bewiesen hat. Und so hat man sich auch nicht von einer Pandemie unterkriegen lassen. Mit Erfolg. Denn an den Kinokassen klingelt es wieder: Es gibt wieder Blockbuster, Debatten über Kultur und popkulturelle Momente.

Konkurrenz

Verändert hat sich in den vergangenen Jahren aber tatsächlich so einiges - sowohl, wie wir Filme sehen, als auch, wie wir uns selbst sehen. Soziale Medien und das Internet prägten eine neue Selbst- und Welterfahrung. Streaming-Dienste vervielfachten die Möglichkeiten des Sehens, Videospiele lockten mit eigenen Welten: Die große Leinwand bekam ernsthafte Konkurrenz.

Dennoch bleibt das Kino weiterhin ein Sehnsuchtsort: Für viele Menschen in der westlichen Welt gehört ein Kinobesuch mit Freunden nach wie vor zu den Lieblings-Freizeitbeschäftigungen. Was man in den vergangenen zehn, zwölf Jahren alles versäumt hat, kann man nun im Buch "100 Filme der 2010er-Jahre" nachblättern. Jeder der 100 wichtigsten Filme der Dekade wird vom Herausgeber und Filmexperten Jürgen Müller und zahlreichen Gast-Autoren ausführlich erläutert und mit einer Fülle von Bildmaterial illustriert.