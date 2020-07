Die neue Generation des Kunstbetrugs

Die Geschichte dürfte eines Tages verfilmt werden.

Mitsamt der Szene, in der die Polizei in Port Vila im Pazifik-Inselstaat Vanuatu einen jungen Lockenkopf in Badehose und Espadrillos in Gewahrsam nimmt und ihn in ein Kleinflugzeug verfrachtet.

Eine ordentliche Hose bekam der Mann laut Recherchen des Kunst-Branchendiensts Artnet erst bei der Zwischenlandung in Guam, auf US-Territorium.

Denn Inigo Philbrick, so der Name des 33-Jährigen Mannes, war bis zu seiner Verhaftung am 12. Juni der meistgesuchte Verdächtige der Kunstwelt.