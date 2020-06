Starbesetzung mit hohem Glamourfaktor

Es ist die letzte Premiere einer für das Burgtheater katastrophalen Spielzeit: 2013/’14 wird nicht wegen der Inszenierungen in Erinnerung bleiben. Was schade ist: Matthias Hartmanns Projekt mit Schoah-Überlebenden ("Die letzten Zeugen") war großartig, Andrea Breths "Hamlet" nicht minder, außerdem gab es einen gewagt harten "Lumpazivagabundus" von Hartmann und einen musealen, aber prunkvollen "König Lear" von Peter Stein mit Klaus Maria Brandauer.

Dennoch wird man sich an die abgelaufene Spielzeit als jene erinnern, in welcher der Direktor und zuvor seine Stellvertreterin fristlos entlassen wurden, in welcher in der Bilanz ein Minus von bis zu 20 Millionen Euro steht und in der eine finanzielle Schlamperei bekannt wurde, die mit dem Wort "dolos" (hinterhältig) nur unzureichend beschrieben ist. Ob Hartmann an diesem System Mitschuld trägt oder um Aufklärung bemüht war und deshalb unbequem wurde, müssen die Gerichte klären.