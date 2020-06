Die Lust am Unvollendeten

Wohin man in der Kunstwelt schaut – das Verhältnis von Privatsammlungen und öffentlichen Kulturinstitutionen ist allerorts Thema.

In der Kunsthalle Krems versucht man schon seit Langem, durch das Ausstellen privater Bestände an hochwertige Kunst zu kommen. Die aktuelle Schau "Zurück in die Zukunft" (bis 29. 6.), die einen umfassenden Einblick in die Sammlung des Münchener Galeristen-Ehepaars Bernd und Verena Klüser gibt, zeigt Potenziale wie auch Gefahren dieses Unterfangens.

Entlang der Sensibilität der Sammler, die stets das Unfertige und Spontane in Bildern suchten, sind hier in vieler Hinsicht großartige Entdeckungen zu machen. Doch die stringente These franst in den Ausstellungsräumen zunehmend aus und wird zum Spiegel einer Sammlerbiografie: Als Galerist hat Klüser Kunsttrends der vergangenen Jahrzehnte schließlich aktiv mitverfolgt, hat Künstler promotet und sich Kaufgelegenheiten nicht entgehen lassen.