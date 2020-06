Der schwedische Besteller "Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand" von Jonas Jonasson kommt am 21. März in die Kinos. In der Hauptrolle zu sehen ist der Kultkomiker Robert Gustafsson, der an seinem 100. Geburtstag aus dem Altersheim ausbricht, um noch etwas zu erleben.

Wenn Sie dachten, das wäre ein langer Titel, dann lassen Sie sich mal diese hier auf der Zunge zergehen.